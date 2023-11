Meteorologii au emis o avertizare de cod galben, care este valabila de astazi, ora 18:00, pana duminica, ora 18:00. In intervalul menționat, aria precipitațiilor se va extinde și va cuprinde regiunile sudice și sud-estice, unde se vor acumula cantitați de apa insemnate de 25…30 l/mp și pe arii restranse de peste 40…50 l/mp. Vor fi ploi, dar treptat incepand din noaptea de sambata spre duminica (25/26 noiembrie) acestea se vor transforma in lapovița și ninsoare. Vantul se va intensifica indeosebi in sudul Moldovei, jumatatea de est a Munteniei și Dobrogea, precum și in Carpații Meridionali și de…