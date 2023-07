Stiri pe aceeasi tema

- Britney Spear iși va impartași povestea de viața, dupa ce in 2021 i-a fost ridicata tutela judiciara sub care cantareața s-a aflat vreme de 13 ani. Cartea "The Woman in Me" va fi publicata de editura Gallery Books, o subsidiara a Simon&Schuster, si va fi lansata la 24 octombrie, a anuntat marti vedeta…

- Subiectul insectelor comestibile a imparțit lumea in doua. In Italia insa, acest fenomen este și mai vizibil. Intr-o țara cu o astfel de tradiție in arta culinara, care folosește faina in producția de paste, inlocuirea graului cu insecte ar putea fi chiar o provocare.

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a anuntat ca peste 100 de persoane din trei judete au fost evacuate temporar din cauza inundatiilor, iar peste 5.000 de pompieri au fost pregatiti sa intervina pentru ajutorarea populatiei, potrivit news.ro.„Inca de la intrarea in vigoare a…

- Primaria Turda a anunțat astazi ca Parada Costumelor pentru copii se apropie cu pași repezi, motiv pentru care va reamintește ca e timpul sa va pregatiți pentru un spectacol fabulos in Parcul Central, pe data de 1 Iunie. Dragi parinți daca și copiii vostri adora sa se transforme in personaje magice…

- Peste 1.000 de copii bihoreni au fost pregatiti, in cursul acestei saptamani, de pompieri in domeniul situatiilor de urgenta, in cadrul programului "Scoala Altfel: Pretuiti Viata!", potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat al ISU Bihor, pompierii militari bihoreni continua activitatile de instruire…

- Ziua de 1 Mai se apropie cu pași repezi. Multe dintre vedetele de la noi au pornit deja spre litoralul romanesc, unde timp de cateva zile vor avea loc nenumarate petreceri, in timp ce alte celebritați nu și-au facut planuri sau sunt la job chiar de Ziua Muncii. Exclusiv pentru Libertatea, mai multe…

- Formeaza unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizz-ul autohton, iar cei doi sunt iubiți și apreciați de o mulțime de romani. Prin urmare, mulți dintre fanii cuplului Andreea și Cabral Ibaka au fost curioși sa afle care este, de fapt, secretul unei relații atat de fericite, iar raspunsul lor…

- Masa de Paste a refugiatilor ucraineni de la Iasi va fi saraca in acest an. Cele 51 de persoane din Centrul de Asistenta Umanitara si Sociala pentru Refugiati din Iasi vor imparti 12 cozonaci si vor primi mancarea de zi cu zi, la caserola, in regim de catering. Vor avea insa, in plus, cateva mere si…