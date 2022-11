Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul nord-coreean de externe, Choe Son Hui, a criticat duminica "atitudinea deplorabila" a secretarului general al ONU, Antonio Guterres, care a condamnat un recent tir al Phenianului cu o racheta balistica intercontinentala, a anuntat agentia de stat KCNA, noteaza AFP, citat de Agerpres.…

Deputatul PSD Radu Cristescu a declarat miercuri pentru ȘTIRIPESURSE.RO ca persoana pe care a angajat-o consiliera la recomandarea lui Danuț Pop, reținut pentru trafic de influența, a demisionat dupa o luna și jumatate.

Liderul delegației PSD din Parlamentul European ii acuza pe eurodeputații REPER ca „acționeaza cu premeditare și consecvența impotriva intereselor esențiale ale Romaniei", dupa o reacție a acestora pe tema Mecanismului de Redresare.

Deputatul PSD Radu Cristescu, membru in comisia de Aparare a Camerei Deputaților, a declarat marți, la Romania TV, despre demisia ministrului Apararii, Vasile Dincu, ca in opinia sa social-democratul nu a vrut sa faca anumite achiziții in zona militara, Cristescu facand o paralela cu scandalul achiziționarii…

Premierul Nicolae Ciuca spune ca intrarea Romaniei in Schengen va indepara euroscepticismul prezent tot mai des in Romania. Mai mult, Ciuca e de parere și ca modificarea Legilor Justiției va duce sistemul intr-o noua era, una moderna, la nivelul altor țari UE.

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a criticat joi, la Antena 3, faptul ca Olanda nu a dat pana acum unda verde aderarii Romaniei la spațiul Schengen deși țara noastra indeplinește de mulți ani toate criteriile tehnice necesare.

Președintele Romaniei și premierul au avut o intrevedere cu premierul Olandei, Mark Rutte. Cei doi oficiali romani au declarat ca euroscepticismul ar crește in Romania, daca țara noastra nu este primita in spațiul Schengen. De precizat este faptul ca țara noastra indeplinește toate condițiile de…

O echipa de experti europeni, sub coordonarea Comisiei Europene, va evalua activitatea serviciilor veterinare din punctele de trecere a frontierei Stamora Moravita si Aeroportul Henri Coanda, anunta Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).