- Un mesaj de felicitare trimis gresit de catre Bartolomeu Savoiu, marele maestru al Marii Loje Nationale a Romaniei (MLNR), a scos la iveala ca si recent renumitul ministru al Agriculturii Petre Daea are legatura cu masoneria. „Domnule ministru, cu bucurie si afectiune am urmarit din nou numirea ca ministru…

- Dacian Cioloș și Alin Mituța, membri ai Comisiei pentru Agricultura a Parlamentului European, atrag atenția asupra faptului ca Planul Național Strategic pentru agricultura al Romaniei (PNS) este un eșec național. ”Aproximativ 16 miliarde de euro, fonduri europene alocate pentru dezvoltarea agriculturii…

- Situatia nu este disperata la nivelul tarii, nu sunt probleme in sistemele de irigatii si nu vor fi influente majore asupra preturilor la raft din cauza lipsei de apa din sol, a afirmat sambata, ministrul Agriculturii, Petre Daea, intr-o interventie la Digi24. „Nu vor fi influente majore asupra preturilor…

- Ministrul nominalizat al Agriculturii, Petre Daea, a declarat ca in acest domeniu toate proiectele sunt prioritare, iar „unele sunt vitale”. Intrebat, la finalul Comitetul Politic National al PSD, care vor fi prioritatile sale, Daea a aratat ca acestea vor fi prezentate intr-o conferinta de presa care…

- Purtatorul de cuvant al Partidului National Liberal (PNL), Ionut Stroe, afirma ca, dincolo de planurile pe termen lung, Romania are nevoie de un plan pe termen scurt in ceea ce priveste agricultura, el avansand ideea unui dialog cu Comisia Europeana privind alocarea de fonduri pentru agricultura…

- Liderii PSD se reunesc in ședința Consiliului Politic National, iar conducerea partidului are misiunea de a desemna un nou ministru al Agriculturii, dupa demisia lui Adrian Chesnoiu, urmarit penal de catre procurorii DNA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…