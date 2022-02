Stiri pe aceeasi tema

- "Nu e cazul sa existe cetateni romani care sa fie alarmati ca vom fi tarati intr-un razboi in vecinatatea noastra", a afirmat, duminica, seful diplomatiei romane, la un post TV. El a adaugat ca, in cazul unei actiuni militare a Rusiei in Ucraina, "exista un raspuns care va fi dat Federatiei Ruse"."Ne-am…

- Bogdan Aurescu a declarat, duminica, in emisiunea Insider Politic de la Prima TV, ca in OCDE sunt cele mai puternice economii ale lumii, iar Romania doreste sa intre in acest club select. ”OCDE (Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica) este un fel de NATO economic si reprezinta un club…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a anuntat, duminica, la Prima TV, ca daca s-ar afla fata in fata cu Vladimir Putin, presedintele Federatiei Ruse, i-ar transmite acestuia ca UE si NATO nu reprezinta amenintari la adresa Federatiei Ruse, iar Romania asteapta o relatie pragmatica si predictibila…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, intr-un interviu pentru CNN, ca scutul antiracheta de la Deveselu este strict defensiv. Afirmația vine in contextul in care președintele Vladimir Putin a declarat ca lansatoarele de racheta din Romania si Polonia sunt o amenintare pentru Rusia.De asemenea,…

- „Nu se pune problema ca NATO sa intervina militar in cazul unui conflict intre Federația Rusa și Ucraina, deci nici Romania. Aceasta perspectiva nu exista”, a afirmat categoric ministrul de externe Bogdan Aurescu.