Sunteti de acord? Ce patesc consilierii locali si primarii daca sunt prinsi in incompatibilitate

- Plenul Senatului a adoptat in calitate de prima Camera sesizata, o propunere legislativa care prevede ca faptele savarsite de persoanele aflate in exercitarea demnitatilor publice sau functiilor publice ce determina existenta conflictului de interese ...

- Senatul a adoptat in sedinta plenului de luni, in calitate de prima Camera sesizata, o propunere legislativa de modificare a Legii nr. 161/2003, care prevede ca faptele savarsite de persoanele aflate in exercitarea demnitatilor publice sau functiilor publice ce determina ...

- Incompatibilitatea și conflictul de interese al demnitarilor se prescriu dupa 3 ani de la savarșirea faptei. Senatul a adoptat, luni, in calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa de modificare a Legii nr. 161/2003, care prevede ca faptele savarsite de persoanele aflate in exercitarea…

- Plenul Senatului a adoptat marti propunerea legislativa initiata de parlamentarii UDMR care prevede prelungirea valabilitatii pasaportului temporar de la cinci la 10 ani in cazul persoanelor cu varsta de peste 25 de ani. "Senatul, in calitate de prima Camera sesizata, a adoptat, astazi, proiectul de…

- Primarii și consilierii din Republica Moldova, care au votat declarațiile simbolice de Unire cu Romania, sunt așteptați la Iași, unde in acest weekend va avea loc Conferința aleșilor locali unioniști.

- Asistatii sociali sunt din ce in ce mai multi si se pare ca nimic nu-i poate opri pe primari sa dea nejustificat aceste ajutoare. De exemplu, in Buzau sunt 13.121 de asistati social, judetul fiind pe podiumul national dupa Teleorman si Gorj. Sa nu uitam ca si la someri lucrurile nu stau pe roze: Buzaul…

- Senatul a adoptat in sedinta plenului de luni, in calitate de prima Camera sesizata, cu 88 de voturi "pentru", o propunere legislativa care vizeaza majorarea amenzilor pentru incalcarea unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.* Potrivit propunerii legislative pentru…

- Consilierii locali PSD aduc din nou in discutie problema bugetului local al municipiului Alba Iulia. Sustin ca nu a fost publicat inca pentru consultare publica si ca nu vor gira „un buget ascuns de albaiulieni, ținut la sertar”. Reamintim ca situatia a mai fost sesizata saptamana trecuta, tot de consilieri…