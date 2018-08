Stiri pe aceeasi tema

- Romania a incheiat Campionatele Europene de canotaj de la Glasgow cu un total de 7 medalii, 3 aur – 2 argint – 2 bronz, palmares ce a situat-o pe locul intai in clasamentul general pe medalii, potrivit Mediafax.Duminica, in ultima zi a competitiei, Romania a mai obtinut doua medalii, ambele…

