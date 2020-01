Suntem pregatiti sa muncim pana la 70 de ani? Cum e in alte state si situatia din Romania

Discutia legata de varsta de pensionare a fost readusa in spatiul public in ultimele zile, odata cu propunerea ca romanii sa aiba posibilitatea sa se poata retrage din campul muncii la 70 de ani. Ministrul Muncii a precizat clar ca ar fi vorba de o optiune si sub nicio forma de o masura obligatorie.



"Suntem in prima etapa de documentare, fara sa fi conturat propriu-zis un proiect de amendare legislativa, ci mai degraba vrem ne facem o parere despre ceea ce se intampla in celelalte tari din Uniunea Europeana, despre ceea ce se intampla in Romania si tinem cont de toti factorii specifici…