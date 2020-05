Stiri pe aceeasi tema

- Misiunile cu echipaj uman pe Marte, pe care NASA doreste sa le inceapa in deceniul 4 al acestui secol, vor fi extrem de dificile pentru astronauti, care vor fi expusi la niveluri ridicate ale radiatiilor, la pierderea densitatii osoase si a masei musculare in conditiile unei perioade lungi, petrecuta…

- Mesajul pe Twitter al lui Elon Musk, care a șters 13 mld. dolari din capitalizarea bursiera a gigantului Tesla. Ce a scris miliardarul Actiunile producatorului de automobile electrice Tesla au scazut vineri cu 9%, dupa ce directorul general Elon Musk a scris pe Twitter ca pretul acestora este prea mare,…

- SpaceX, compania fondata și condusa de celebrul Elon Musk ( fondatorul PayPal) a transportat, joi, ultimul sau prototip de vehicul spatial Starship in poligonul de incercare din Texas. Potrivit acestuia, urmeaza noi teste . ”Rezervorul Starship SN4 pe rampa de testare”, a scris pe Twitter fondatorul…

- Satelitii Starlink din proiectul Space X lansat de Elon Musk au fost vizibili pe cerul Europei de Vest luni noapte. O inregistrare video publicata pe Twitter din Kosovo de utilizatorul Astrit Spanca, surprinde un sir de lumini care traverseaza cerul noptii potrivit Mediafax.Au crezut ca au…

- „Hope”, prima sonda interplanetara ce va fi trimisa spre Marte de catre Emiratele Arabe Unite (EAU), este gata pentru lansarea programata in luna iulie, transmite vineri Space.com , citat de Agerpres .

- Hope, prima sonda interplanetara ce va fi trimisa spre Marte de catre Emiratele Arabe Unite (EAU), este gata pentru lansarea programata in luna iulie, transmite vineri Space.com. Lansarea noii sonde se va produce la mai putin de 1 an dupa o alta borna atinsa de EAU in cursa spatiala: in septembrie…

- Tesla, compania americana de mașini electrice, a ajuns la o borna impresionanta: 1.000.000 de mașini produse. Elon Musk, CEO-ul companiei, a anunțat pe Twitter ca Tesla a produs automobilul cu numarul 1 milion din istoria sa. Mașina este o esla Model Y, de culoare roșie, pe care Musk a postat-o pe…

