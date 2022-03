Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Morar s-a mandrit de fiecare data cand a avut ocazia cu fetele lui. Are doua gemene, pe Mara și Cezara, dar și pe mezina Roua. Micuța a fost in centrul atenției acum, caci a mers cu tatal ei la munca, la radio. Mihai Morar și Daniel Buzdugan nu au prezentat astazi singuri matinalul de la Radio…

- Daddy Yanke, unul dintre cei mai cunoscuți artiști din zona de reggaeton, compozitorul mai multor piese precum Con Calma, Gasolina, a anunțat ca se retrage din muzica dupa 32 de ani de cariera. „Aceasta cursa, care a fost ca un maraton, a ajuns in sfarșit la final. Acum, ma voi bucura de ceea ce mi-ați...…

- TikTok și-a suspendat majoritatea serviciilor in Rusia duminica (6 martie), in timp ce guvernul incearca sa controleze ceea ce oamenii și instituțiile media pot spune despre razboiul Rusiei in Ucraina. TikTok a spus ca utilizatorii ruși ai popularei aplicații de social media nu vor mai putea posta videoclipuri…

- UPDATE 16:05 – Bombardament la sud de Kiev, in zona unei centrale termice (Casa Jurnalistului) Armata ucrainiana a publicat o declarație prin care anunța ca forțele ruse au inceput „un bombardament intensiv” asupra unitaților din estul țarii. Potrivit comunicatului, forțele din Ucraina lupta acum…

- Armata ucrainiana a publicat o declarație prin care anunța ca forțele ruse au inceput „un bombardament intensiv” asupra unitaților din estul țarii. Potrivit comunicatului, forțele din Ucraina lupta acum impotriva unui atac aerian din partea Moscovei, scrie Europa FM Martori din Harkov, citati de Reuters,…

- Muzica artiștilor romani este apreciata in strainatate de peste un deceniu. Artiști precum INNA, Minelli, Matteo sau trupe ca O-Zone și Ackent s-au impus pe piața internaționala dupa ce și-au cladit succesul in Romania. Chiar și așa, exista artiști ce sunt locul 1 in strainatate, iar romanii nu știu…

- . Doamne ajuta oameni buni! . Programul ,,Bursele Romani pentru Romani” desfașurat de Asociația Calea Neamului impreuna cu Grai Strabun, s-a incheiat cu bine anul trecut, ultima transa de burse trimestriale, cea de pe luna decembrie, fiind trimisa catre 50 de elevi, pana pe 6 decembrie catre 20 de copii…