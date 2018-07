Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, nu poate sa explice de ce a murit Calin Farcaș, tanarul de 29 de ani care aștepta de doi ani un transplant de plamani. Oficialul susține ca Romania are un acord valabil cu Eurotransplant dar marea problema este ca nu se gasesc organe. Sorina Pintea spune ca Farcaș…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a vizitat vineri, 1 iunie, Spitalul de Pediatrie din Pitesti cu ocazia punerii in functiune a unui Computer Tomograf si a inaugurarii Sectiei de Recuperare, care a fost renovata in intregime. Sorina Pintea a fost incantata de zona de recuperare de la Spitalul de Pediatrie…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, spune ca Romania sta foarte prost pe zona de recuperare atat la copii, cat și la adulți. Declarația a fost facuta vineri, la Pitești, unde Pintea a vizitat Spitalul de Pediatrie din oraș, și unde a apreciat tocmai zona de recuperare. ”Ceea ce mi-a placut foarte mult…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, vineri, la Pitesti, ca in domeniul Pediatriei mai sunt multe de facut si a afirmat ca "inca nu putem spune ca am ajuns tocmai in Europa'', scrie Agerpres. Sorina Pintea a fost prezenta vineri la Spitalul de Pediatrie din Pitesti, despre care a…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a recunoscut ca inca mai sunt multe de facut in ceea ce privește domeniul ingrijirii medicale a copiilor și a admis ca "inca nu putem spune ca am ajuns tocmai in Europa''.

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a vorbit despre importanța stabilirii unui cadru legislativ cu privire la vaccinare. Pintea a precizat ca ministerul iși propune demararea unor campanii de vaccinare in zonele cu focare de rujeola și populație vulnerabila. Ministrul Sanatații a precizat, cu prilejul…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a precizat, printr-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Europene de Imunizare, ca legea vaccinarii este o prioritate pentru societate, precizand ca este cadrul legislativ care poate oferi siguranta copiilor, iar decizia parintilor trebuie sa fie una informata.…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea anunța inceperea unor campanii de vaccinare in zonele cu focare de rujeola și populație vulnerabila pana la apariția legii, in contextul in care, in Romania, rata de imunizare a scazut dramatic in ultimii ani. Ministrul Sanatații marcheaza Saptamana Europeana a vaccinarii…