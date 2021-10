Stiri pe aceeasi tema

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a acuzat joi institutiile UE ca incalca drepturile statelor membre, dupa criticile Comisiei Europene legate de decizia Tribunalului Constituțional al Poloniei. Șeful guvernului de la VArșovia se pregateste sa prezinte saptamana viitoare in fata Parlamentului European…

- Polonia nu vrea sa paraseasca Uniunea Europeana, a declarat marti, la Budapesta, premierul polonez Mateusz Morawiecki, acuzandu-i pe politicienii de opozitie ca raspandesc ceea ce el numeste a fi minciuni despre un posibil 'Polexit', potrivit Reuters. Comentariile sale vin dupa ce Tribunalul…

- Premierul ungar Viktor Orban si ministrul sau al justitiei Judit Varga si-au declarat sambata sprijinul pentru Polonia, care a declansat un nou conflict cu Bruxellesul dupa ce a contestat printr-o decizie a Tribunalul Constitutional intaietatea dreptului european asupra celui national si a acuzat…

- Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki a salutat vineri decizia prin care Tribunalul Constitutional a stabilit ca unele articole din tratatele Uniunii Europene sunt incompatibile cu Constitutia tarii, transmite Reuters, citat de agerpres. Decizia de joi contesta un pilon al integrarii europene…

- Polonia a acuzat luni Belarusul de "asalt organizat" asupra frontierelor sale, dupa descoperirea la granita a patru cadavre, aparent refugiati care incercau sa ajunga in Polonia, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Premierul polonez Mateusz Morawiecki a declarat pentru agentia poloneza de presa…

