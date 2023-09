Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Gabriela Firea va milita pentru creșterea numarului de femei in politica și introducerea cat mai rapid a cotelor de gen in politica, pentru a avea cat mai multe femei pe listele electorale. Fostul ministru al Familiei, demisionar in urma scandalului azilelor groazei, promite ca va incerca…

- The euro-area economy returned to growth while underlying inflation pressures persisted, supporting early arguments for the European Central Bank to raise interest rates again, according to Bloomberg. Second-quarter gross domestic product advanced by 0.3% from the previous three months after shrinking…

- Preturile locuintelor din Uniunea Europeana au scazut cu 0,7% in primul trimestru din 2023, comparativ cu trimestrul patru din 2022, dar chiriile au crescut cu 0,9%, conform datelor publicate de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). Este a doua scadere trimestriala consecutiva a preturilor…

- Zeci de oameni din Cluj s-au ingramadit la un depozit de mobila care anunțase reduceri foarte mari. Oamenii au fugit, la propriu, sa achiziționeze cat mai repede piesele, unele canapele avand prețul chiar și de 50 de lei. Coada imensa de afara s-a revarsat in depozitul de mobila imediat ce s-a deschis…

- Rata anuala a inflatiei in luna iunie 2023 comparativ cu luna iunie 2022 este 10,3%, comparativ cu 10,6% in luna mai, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). Dintre alimente, cele mai mari scumpiri in iunie au fost la zahar, cartofi, unt și oua. Singurul aliment care s-a…

- Fenomenul de imbatranire demografica se accentueaza in Romania de la an la an, in timp ce se anticipeaza ca numarul populatiei rezidente tinere, de varsta prescolara si scolara, va continua sa aiba un trend descendent. „O preocupare constanta a statisticii oficiale o reprezinta estimarea populatiei…

- Cheltuielile totale medii lunare ale populatiei au fost in trimestrul I 2023, de 5.971 lei pe o gospodarie (2.393 lei pe o persoana) si au reprezentat 85,6% din veniturile totale, in scadere cu 2,5 puncte procentuale fata de trimestrul IV 2022, arata datele Institutului National de Statistica (INS).…

- Preturile locuintelor in Uniunea Europeana au scazut cu 0,7% in primul trimestru din 2023, comparativ cu trimestrul patru din 2022, in timp ce chiriile au crescut cu 0,9%, conform datelor publicate joi de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat), potrivit Agerpres.Este a doua scadere trimestriala…