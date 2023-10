Suntem invadați de haine, încălțăminte și parfumuri contrafăcute. China și Turcia, principalii furnizori Produse contrafacute in valoare de peste 240 de milioane de lei au fost descoperite de politistii de frontiera in primele noua luni ale anului, iar cele mai multe cazuri s-au inregistrat la frontiera cu Bulgaria, in zona Giurgiu. Au fost constatate 847 fapte de natura infractionala referitoare la dreptul de proprietate intelectuala, de 3,3 ori mai mult comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Reprezentantii Inspectoratului General al Politiei de Frontiera au transmis sambata, ca politistii de frontiera impreuna cu alte autoritati au desfasurat actiuni, in primele noua luni ale anului, pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

