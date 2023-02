Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben privind vreme deosebit de rece si ger persistent, valabila de miercuri pana sambata. Temperaturile minime se vor situa intre -25 si -18 grade.

- Avertisment ANM de ultima ora! Administrația Naționala de Meterologie (ANM) a anunțat Cod galben de ninsori in Romania! Meteorologii au emis un avertisment de ninsori, vant puternic și ger, in mai multe regiuni din țara. Ce zone sunt vizate, dar și pana cand. Temperatura minima inregistrata in termometre…

- Mohe este pe buna dreptate supranumit „Polul Nord” al Chinei. Este cel mai nordic oraș al țarii și este un loc extrem de rece. La finalul saptamanii trecute s-au inregistrat -53 de grade Celsius, un record de temperatura istoric pentru aceasta țara, informeaza Sky News.Este atat de frig incat aerul…

- Scaderea temperaturilor din locuințe este una dintre soluțiile la care apeleaza romanii pentru a avea facturi mai mici. Reducerea temperaturilor cu un singur grad ar insemna o economie intre 3 și 10%. Potrivit unui studiu, temperatura medie este de 22 de grade Celsius. Iar, reducerea temperaturilor…

- Vremea o ia razna din nou. Dupa episodul de iarna autentica, vin temperaturi de primavara. Meteorologii avertizeaza sa saptamana viitoare, in sudul țarii, vremea va fi anormala: se vor atinge 20 de grade Celsius. Pana atunci, vom avea parte de inca o zi cu vreme rece și inchisa. Va ploua slab in majoritatea…

- Temperaturile vor scadea de la o zi la alta, saptamana aceasta, urmand ca saptamana viitoare sa creasca din nou, potrivit prognozei pe doua saptamani transmisa luni de Adminsitrația Naționala de meteorologie (ANM).

- VREMEA in ALBA, 2-8 ianuarie: cand scad temperaturile. Prognoza de Boboteaza și in prima saptamana din an, in localitați din județ Vremea in Alba, 2-8 ianuarie: Temperaturile raman ridicate pana miercuri, in județul Alba, saptamana viitoare, cu maxime de 11-12 grade Celsius. De joi incepe sa se raceasca…

- Romanii care planuiesc sa calatoreasca prin țara, in minivacanța de 1 Decembrie vor avea parte de o vreme placuta. Meteorologii anunța ca temperaturile vor fi mai mari decat normalul perioadei. Insa, cu toate acestea sunt așteptate ploi. Temperaturile pot ajunge și la 17 grade in Dobrogea in urmatoarele…