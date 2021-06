Suntem în mijlocul unei revoluții! De ce MAȘINILE ELECTRICE vor domina lumea mai repede decât ne așteptăm Suntem in mijlocul celei mai mari revoluții in domeniul automobilismului, de cand prima linie de producție a lui Henry Ford a inceput funcționeze in 1913. Și probabil evoluția va fi mult mai rapida decat iși imagineaza foarte mulți. Jaguar intenționeaza sa vanda doar mașini electrice din 2025, Volvo din 2030 și saptamana trecuta compania britanica de autovehicule sport Lotus a spus ca va urma exemplul, vanzand doar modele electrice din 2028. Jaguar intenționeaza sa vanda doar mașini electrice din 2025 Și nu sunt doar marci premium. General Motors spune ca va produce numai vehicule electrice… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

