- Ministrul Educației, Monica Anisie, a facut astazi apel la inspectorii școlari sa intensifice monitorizarea lecțiilor online, pentru ca la minister „vin tot mai dese semnale“ de la elevi și parinți ca orele in sistem online nu se desfașoara, scrie hotnews . Potrivit acesteia, aproximativ un milion de…

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu vine cu un mesaj clar in prima zi de școala. Parinții din Romania trebuie sa iși trimita copiii la școala, optand pentru varianta școlarizarii online doar acolo unde ea este absolut necesara."Succes in prima zi de școala! Vreau sa impartașesc cu voi cateva idei…

- Ziarul Unirea FOTO VIDEO| Inceput de an școlar la Scoala Generala “Mihai Eminescu” din Alba Iulia. Cum s-au prezentat parinții cu micuții lor, pe vreme de pandemie Astazi, 14 septembrie 2020, clopoțelul școlilor a sunat pentru prima oara in acest nou an școlar, pentru sutele de mii de elevi din Romania.…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, sustine ca parintii copiilor cu varsta scolara pot cere ca fiii sau fiicele lor sa participe la cursuri online doar daca pot face dovada ca, fie copilul, fie cineva din familie sufera de boli care ar putea fi agravate de COVID-19.

- Suntem in pragul unui nou an universitar si nimic din ceea ce stiam despre admiterea la facultate, optiuni, valori si alegeri nu pare sa mai fie valabil in plina pandemie. UMF Iasi, una dintre universitatile din Romania pentru care partea pratica si contactul direct sunt foarte importante, cauta solutii.

- Mai multe ore de Educatie fizica in programa scolara. Asta vrea ministrul Tineretului și Sportului pentru elevii din Romania, indiferent de scenariul in care copiii vor incepe noul an scolar.