Suntem ciudați sau doar șmecheri? Cu siguranța ca sociologii au alte abilitați și instrumente sa evalueze rezultatele unui sondaj de opinie, dar judecand amatoricește tot cred ca suntem un popor de ciudați. 63% dintre romanii intervievați intr-un sondaj de opinie Avangarde comandat de G4Media spun ca Romania a avut mai multe beneficii decat de pierdut din apartenența la Uniunea Europeana. ... The post Suntem ciudați sau doar șmecheri? appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Laurentiu Huica, fost vicepresedinte al Asociatiei Producatorilor de Medicamente din Romania, a fost reținut pentru 24 de ore, alaturi de un alt cetațean roman, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, punerea pe piața a substanțelor clasificate ca precursori, in forma continuata, și complicitate…

- Doar 46% dintre romani mai cred ca apartenența Romaniei la Uniunea Europeana este un lucru bun, fața de 62% media europeana, se arata in cea de-a noua ediție a eurobarometrului realizat de Parlamentul European. Potrivit documentului, momentul de cotitura al increderii romanilor in UE a fost pandemia…

- Decembrie 2022. Republica Austria și-a folosit dreptul de veto pentru a ține Romania inafara Schengen. Se intampla intr-un consiliul JAI, al ministrilor de interne din Uniunea Europeana, iar noi cei mai mulți am convenit ca a fost o magarie a cancelarului Karl Nehammer. Am fost pregatiți tehnic, nu…

- Astazi, la Iasi, ministrul Agriculturii, Petre Daea, a prezentat oportunitatile de finantare prin intermediul Planului National Strategic 2023 – 2027, organizat de reteaua nationala de dezvoltare rurala. Ministrul Petre Daea a precizat, in fata fermierilor si agricultorilor, ca, in urmatorii cinci ani,…

- In cadrul convorbirilor au fost discutate subiectele de interes de pe agenda bilaterala, cu accent pe proiectele comune din domeniile energiei și transporturilor, care vizeaza racordarea Republicii Moldova la spațiul Uniunii Europene. A fost subliniata necesitatea imbunatațirii interacțiunii dintre…

- In acest context este de precizat ca si Romania a fost zguduita zilele trecute de cateva cutremure. In ziua de 18 Februarie 2023, la ora 10:30:50 ora locala a Romaniei , s a produs in Oltenia, Gorj un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.7, la adancimea de 10km. Cotidianul ZIUA de Constanta a derulat…

- Dupa tragedia din Turcia si Siria au urmat si alte cutremure mai slabe resimtite chiar si in Romania. Spre exemplu, in ziua de 9 Februarie 2023 la ora 12:36:57 ora locala a Romaniei s a produs in Dobrogea, Constanta un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adancimea de 3km, conform portaului INCDFP.…

- Suedia, țara care deține președinția rotativa a Consiliului Uniunii Europene, a anunțat ca a inceput discuțiile bilaterale pentru aderarea Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen, dar a subliniat ca nu va supune subiectul la vot decat dupa ce se va ajunge la un acord cu Austria și Suedia, state care…