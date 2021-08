Suntem cei mai harnici din Europa. Românii lucrează cele mai multe ore pe săptămână. Clasamentul european Suntem cei mai harnici din Europa. Romanii lucreaza cele mai multe ore pe saptamana. Clasamentul european Suntem cei mai harnici din Europa. Romanii lucreaza cele mai multe ore pe saptamana. Clasamentul european Paradoxul statisticii: romanii lucreaza 40 de ore pe saptamana, cel mai mult din UE, iar olandezii doar 30 de ore pe saptamana. In medie, angajatii din Romania au lucrat circa 40,4 ore pe saptamana in 2020, urmati de cei din Bulgaria, cu 40,2 ore si cei din Croatia, Cipru si Polonia, cu 39,5 ore de lucru pe saptamana Germania, Danemarca si Olanda au avut cele mai scurte saptamani medii… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii din Romania au fost pe primul loc in UE la numarul orelor lucrate pe saptamana in 2020, conform datelor de la Eurostat, oficiul european de statistica. Astfel, angajatii romani au lucrat, in medie, 40,4 ore pe saptamana anul trecut, fiind urmati in clasament de cei din Bulgaria, cu 40,2 ore…

- Aproximativ 9% din populatia cu varsta de peste 15 ani a UE a consumat zilnic bauturi racoritoare care contin zahar in anul 2019, insa statele membre cu cea mai mica pondere a populatiei care consuma zilnic astfel de bauturi sunt Estonia (2%), urmata de Lituania, Finlanda, Letonia si Romania (toate…

- Paradoxul statisticii: romanii lucreaza 40 de ore pe saptamana, cel mai mult din UE, iar olandezii doar 30 de ore pe saptamana. Angajatii din Romania au fost pe primul loc in UE la numarul orelor lucrate pe saptamana in 2020, conform datelor de la Eurostat, oficiul european de statistica.…

- Cu 96 de persoane decedate la un milion de locuitori in 2019, Romania se menține pe primul loc in Uniunea Europeana privind rata de mortalitate in accidente rutiere, potrivit datelor Eurostat citate de Mediafax . Un numar de 1.864 de persoane au decat in accidente rutiere in Romania in 2019, in scadere…

- Numarul persoanelor din Uniunea Europeana decedate in accidente rutiere a scazut cu 2,5% in 2019, comparativ cu 2018, cea mai ridicata rata a deceselor in urma accidentelor rutiere fiind in Romania (96 de decese la un milion de locuitori), arata datele publicate Eurostat.In 2019, numarul total al persoanelor…

- Cu strazile sale inguste, uneori neasfaltate sau prost asfaltate, dar și nepotrivite pentru traficul imens din ultimii ani, Romania conduce la rata deceselor cauzate de accidente rutiere, cu 96 la un milion de locuitori. Asta, in ciuda faptului ca numarul persoanelor din Uniunea Europeana decedate in…

- Numarul persoanelor din Uniunea Europeana decedate in accidente rutiere a scazut cu 2,5% in 2019, comparativ cu 2018, cea mai ridicata rata a deceselor in urma accidentelor rutiere fiind in Romania (96 de decese la un milion de locuitori), arata datele publicate, joi, de Oficiul European de Statistica…

- Sistemul UE de verificare a certificatelor COVID a fost lansat marți. Șapte state membre s-au conectat deja la portal și au inceput sa elibereze primele pașapoarte COVID. Sistemul tehnic la nivelul UE care permite verificarea certificatelor COVID in condiții de siguranța și cu respectarea vieții private,…