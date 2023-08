Stiri pe aceeasi tema

- Poliția de frontiera poloneza a cerut guvernului sa trimita inca 1.000 de soldați la granița cu Belarus, pentru a face fața unei creșteri raportate a tentativelor de trecere ilegala a acesteia, transmite Sky News . De asemenea, serviciul susține ca cel puțin 19.000 de persoane au incercat deja sa treaca…

- Poliția poloneza de frontiera a cerut Ministerului Apararii sa trimita inca 1.000 de soldați la granița cu Belarusul, a anunțat luni, 7 august, ministrul adjunct de interne, pe fondul creșterii tentativelor de trecere ilegala a frontierei, informeaza Reuters.Șeful Garzii de Frontiera, Tomasz Praga,…

- Un grup de o suta de soldați din grupul Wagner s-a mutat langa orașul belarus Grodno, aproape de granița cu Polonia, a declarat sambata premierul polonez Mateusz Morawiecki, relateaza Reuters.

- Serviciul de contrainformatii din Lituania a afirmat miercuri ca un pasaport gasit de autoritatile ruse in biroul din Sankt Petersburg al lui Evgheni Prigojin a fost folosit de o sosie a acestuia, transmite Reuters. Persoana respectiva a intrat in 2020 in Lituania, unde a incercat sa provoace tulburari,…

- Liderul opozitiei din Belarus spune ca liderul grupului Wagner este un „criminal de razboi” care nu este binevenit in tara, iar șeful NATO este de parere ca prezența gruparii in Belarus ar putea provoca o instabilitate in regiunea Europei de Est.

- Liderul gruparii Wagner, Evgheni Prigojin, a devenit celebru dupa invadarea Ucrainei de catre trupele Moscovei, pe 24 februarie anul trecut. Exact la un an și patru luni de la declanșarea invaziei, Prigojin a intors armele impotriva Moscovei.

- 'Bucatarul lui Putin', Prigojin, vrea sa renunțe la razboi: Spune ca gruparea Wagner nu va mai lupta in UcrainaLiderul gruparii ruse de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat marti ca "nu este sigur" daca luptatorii acesteia vor continua sa lupte in Ucraina, in timp ce continua disputele…

- Liderul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a anuntat sambata ca fortele ruse controleaza in intregime orasul Bahmut din estul Ucrainei, teatrul uneia din cele mai sangeroase batalii de cand Rusia a invadat Ucraina, transmite Reuters. CITESTE SI Președintele FSLI explica greva: Nu se…