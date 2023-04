Stiri pe aceeasi tema

- Patru tronsoane de drumuri din localitațile Șibot și Balomiru de Camp vor fi asfaltate. Licitația, lansata in SEAP Patru tronsoane de drumuri și strazi din comuna Șibot vor fi asfaltate printr-o investiție de peste 5,5 milioane de lei. Primaria Șibot a lansat joi, 16 martie, in Sistemul Electronic…

- Oana Zavoranu a fost filmata in timp ce spala parbrize intr-o benzinarie din Capitala. Actrița a primit o provocare pe Tik Tok și nu a dat inapoi cand a fost vorba sa o duca la bun sfarșit.Deși s-a spus ca are multe probleme de ordin financiar, dar și in casnicie, Oana Zavoranu pare ca nu este deloc…

- „Astazi, Primaria Municipiului Bucuresti a fost premiata in cadrul galei Bursei de Valori Bucuresti. Am primit un premiu pentru obligatiunile de 555 de milioane de lei listate in primavara anului 2021, iar in aprilie va asteptam la o noua emisiune de obligatiuni. Bucurestiul nu mai are datorii curente,…

- Actorul George Ivascu implinește astazi 55 de ani. Actorul a absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica din Capitala in 1993. Recent, romanii l-au urmarit, la Pro TV, in serialul Clanul, unde joaca rolul lui Pelicanu.

- Situația dramatica prin care trece Turcia, dupa producerea cutremurelor puternice care au curmat un numar mare de vieți, a readus in atenție problema cladirilor cu risc seismic din București. La acest aspect face referire și fostul primar general al Capitalei. „In ultimii doi ani nicio cladire pericol…

- Dupa trei decenii de independența a Republicii Moldova, toaletele neconforme și lipsa accesului la apa potabila in școli continua sa fie o pata pe imaginea sistemului de invațamant. Școlile fara apa potabila, cu sanitație și igiena necorespunzatoare sunt un mediu cu risc sporit pentru sanatatea elevilor,…

- La sfarșitul weekendului alb, in Parcul Tineretului au ramas, ca intr-un muzeu, zeci de oameni de zapada de toate dimensiunile, cu fețe și trasaturi diferite.Temperaturile scazute și ninsoarea din belșug nu i-a descurajat pe bucureșteni sa iasa din casa. Dimpotriva, copii și adulți au ieșit in parcuri…

- Victoria Raileanu a povestit recent intamplarea care a marcat-o, dupa ce a ales sa mearga cu taxi prin București. La vremea respectiva, fiul ei era foarte mic, iar replica șoferului a afectat-o profund. Victoria Raileanu joaca in filmul romanesc „Taximetriștii”, care a inceput sa fie difuzat in cinematrografele…