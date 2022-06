„Sunt vie!”- cuvintele Elizei Samara după operația suferită la coloană! Multipla campioana europeana la tenis de masa a trait cu emoții cat pentru 100 de finale, dar a trecut cu bine peste intervenția chirurgicala dificila la care a fost supusa. Mai bine de un an de chin, injecții, pastile și diverse terapii care nu au dat roade decat pe termen scurt. Cu asta s-a confruntat Eliza Samara, multipla campioana europeana la tenis de masa, din cauza problemelor pe care le avea la spate. Intervenția chirurgicala la coloana a fost singura soluție pentru a fi apta 100% la Europeanul din august. „Acum cinci luni mi s-a spus ca nu este de operat, dar, in timp, tot la operație… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

