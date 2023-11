Edilii din Paris vor sa alunge automobilele de teren (SUV) de talie mare din centrul orasului prin cresterea tarifelor de parcare si intentioneaza sa organizeze o procedura de vot la inceputul anului urmator pentru ca cetatenii capitalei Frantei sa se pronunte asupra acestei initiative, transmite Reuters. Dupa ce in luna septembrie a interzis scuterele inchiriate, tot ca urmare a unui vot al cetatenilor, Parisul va organiza un referendum local in data de 4 februarie 2024 cu privire la „locul SUV-urilor in capitala”, transmite Agerpres.