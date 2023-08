Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Alexandru Rafila vine cu vești bune despre trei dintre victimele exploziilor din Crevedia, care sunt tratate in strainatate. In Romania, doi pacienți sunt in stare foarte grava.„Avem in continuare in București doi pacienți foarte grav, unul care are arsuri de peste 95% din suprafața corpului…

- Trei pacienti raniti in urma exploziilor de la Crevedia care se afla internati in unitati medicale din Romania si alti cinci care au fost transferati in strainatate sunt intubati si ventilati mecanic, a informat luni Ministerul Sanatatii.Dintre cei trei pacienti intubati din Romania, doi sunt la…

- Noua persoane ranite in exploziile de sambata seara de la Crevedia de la o statie GPL sunt in stare grava, fiind intubate si ventilate mecanic, anunta Ministerul Sanatatii. Trei sunt internate in spitalele din tara, iar sase in strainatate. Ministerul mai precizeaza ca dintre cei 24 de pacienti internati,…

- Trei pacienti raniti in urma exploziilor de la Crevedia care se afla internati in unitati medicale din Romania si alti sase care au fost transferati in strainatate sunt intubati si ventilati mecanic. Conform unui comunicat din partea Ministerul Sanatatii, trei pacienti raniti in urma exploziilor de…

- In spitalele din Capitala sunt tratați 41 de raniți, toți cu arsuri pe corp in urma exploziilor de la stația GPL din Crevedia. Majoritatea sunt pompieri, jandarmi și polițiști. 12 dintre raniți au fost transferați la spitale din strainatate.

- 12 pacienți raniți in timpul exploziilor de la stația GPL din Crevedia au fost externați, iatr trei sunt in stare critica, intubați și ventilați mecanic, potrivit raportului Ministerului Sanatații transmis luni.

- Trei explozii succesive si un incendiu puternic au dezlantuit iadul aseara, la Crevedia, in Dambovita. O femeie care avea arsuri pe aproape tot corpul a murit azi la spital, iar sotul ei s-a stins aseara, din cauza unui infarct.

- Patru spitalele din București au primit sambata, 26 august, persoane ranite in urma exploziilor de la Crevedia, a anunțat Guvernul. Dintre acestea, opt persoane sunt intubate.Potrivit actualizarii trimise de catre Guvern, raniții au fost direcționați catre patru spitale din București, dupa cum urmeaza:Bagdasar-Arseni…