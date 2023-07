Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat ca Rusia dispune de un "stoc suficient" de bombe cu dispersie si ca Moscova isi rezerva dreptul de a le folosi daca astfel de munitii sunt folosite impotriva fortelor rusesti din Ucraina, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. CITESTE SI Polonia confirma…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, intr-un interviu acordat postului american de televiziune CNN, ca, potrivit serviciilor de informații ale Ucrainei, Kremlinul masoara in prezent sprijinul popular de care s-a bucurat Evgheni Prigojin - șeful grupului paramilitar Wagner, care a condus…

- Anunțata sosire a elementelor grupului Wagner in Belarus preocupa serios vecinii, mai ales Polonia. Președintele acesteia, Andrzej Duda, s-a aflat joi la Kiev, cu prilejul Zilei Constituției ucrainene, prilej cu care a exprimat ingrijorare la aflarea deplasarii unor trupe Wagner undeva in zona Belarus,…

- In zilele care au trecut de cand mercenarii Wagner au marșaluit spre Moscova, analiștii au sugerat ca Vladimir Putin ar fi fost slabit de aceasta revolta. Președintele SUA, Joe Biden și-a oferit și el parerea in aceasta privința, descriindu-l pe președintele rus ca fiind un „paria” in intreaga lume,…

- Președintele belarus Alexandr Lukașenko a dezvaluit marți, 27 iunie, noi detalii despre conversațiile pe care le-a avut cu președintele rus Vladimir Putin și cu liderul gruparii Wagner, Evgheni Prigojin, in weekend, dupa ce liderul de la Minsk a afirmat ca a jucat un rol esențial in oprirea rebeliunii…

- Armata rusa anunta ca a respins noua asalturi ucrainene in Donetk si unul in Zaporojie, in timpul rebeliunii Wagner. Armata rusa anunta ca a respins mai multe atacuri ale fortelor ucrainene in sudul si estul Ucrainei, in ultimele 24 de ore, in timp ce Moscova se confrunta cu o rebeliune Wagner in Rusia,…

- Kremlinul a afirmat luni, 29 mai, prin vocea purtatorului sau de cuvant, Dmitri Peskov, ca in domeniul controlului armelor a aparut un "vid", ca urmare a deteriorarii relatiilor dintre o serie de state, pretinzand insa ca nu Rusia este vinovata pentru aceasta situatie, informeaza Reuters.Dmitri Peskov…

- Dupa ultimele zvonuri potrivit carora ar fi grav bolnav, președintele belarus Aleksandr Lukașenko a aparut in public, spunand ca „nu are de gand sa moara”, iar lumea „sa se calmeze”. „Cineva s-a gandit ca am de gand sa mor? Calmați-va. Nu am de gand sa mor. Liniștiți-va. Inca o sa va chinuiți cu mine…