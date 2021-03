Stiri pe aceeasi tema

- La fel ca administratia Robu, nici cea condusa de Dominic Fritz nu a reusit sa duca la bun sfarsit concursul pentu ocuparea functiei de secretar general al Primariei Timisoara. Concursul va fi reluat. De la pensionarea lui Ioan Cojocari, in iulie 2016, Primaria Timisoara nu a avut secretar titular pe…

- Problemele societații Colterm ”trag” din nou dupa ele și situația Primariei Timișoara, a anunțat primarul Dominic Fritz. De aceasta data el vorbește despre un credit luat la o banca, in condiții proaste, spune acesta, și garantat de municipalitate, respectiv o datorie catre furnizorul de gaz, veche…

- Un numar mare de cladiri publice din Timișoara sunt in atenția municipalitații pentru a intra in reabilitare, a anunțat primarul Dominic Fritz. Pe lista se afla inclusi cladirea Primariei Vechi, din Piața Libertații. Daca ani e zile, Primaria Timișoara a ”vanat” proprietarii de cladiri private pentru…

- Nu se poate vorbi despre sala polivalenta sau stadion nou la Timișoara, cel puțin pana in 2024, și aceasta cu mult noroc, a spus primarul Dominic Fritz, dupa ce a vizitat Bucureștiul la finalul saptamanii trecute. Mai mult, el spune ca a discutat deja cu Alin Nica, șeful CJ Timiș, instituția care are…

- Primaria Timișoara nu poate influența decat pe jumatate problema amplasarii deja celebrelor iglu-uri gen terasa, pe trotuarele Timișoarei, susține Dominic Fritz. Edilul șef subliniaza ca se poate realiza o modificare a legislației locale care reglementeaza activitațile comerciale stradale, dar nu și…

- Primaria Timișoara ar putea inalța trecerile de pietoni, special pentru a-i proteja pe aceștia dar și pe bicicliști. Ideea a fost lansata de primarul Dominic Fritz dupa ce mai multe accidente, inclusiv unul miercuri, au avut loc in orașul de pe Bega. Masurile nu se opresc aici, se dorește și o mai buna…

- 76 de milioane de lei este valoarea totala a facturilor neplatite existente in soldul Primariei Timișoara in acest moment, a spus primarul Dominic Fritz, dar o parte sunt in perioada de 30 de zile, adica inca in termen. Dar, problema cea mai mare este in acest moment faptul ca instituția nu mai prezinta…

- Angajații care taie frunze la caini in cadrul Primariei Timișoara, cei ajunși pe post prin mijloace ”politice” sau pe linie ”familiala” și de care Dominic Fritz ar dori sa scape sunt, cel puțin pe moment, salvați de concediere chiar de catre fostul primar, care a schimbat organigrama de curand. Asadar…