Sunt sonarele investiții bune? Depinde de unde le cumpărați. Descoperiți eBoat Cu siguranța mai toata lumea a auzit despre fishfindere. Acestea sunt dispozitivele utilizate pentru a putea localiza cu preciziei unde sunt peștii in apa. Tehnologia din spatele acestora este cea a sistemelor sonar - sound navigation and ranging. Este o buna investiție un fishfinder? In privința celor care pescuiesc ca stil de viața, cu pasiune și cu constanta, evident ca achiziția unui fishfinder este rentabila și necesara. Iata de ce: afișeaza locația peștilor pe ecran digital - fie ca este tip LCD sau CRT. Pe cat sunt de performante astfel de aparate, sunt șanse minime… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

