Echipele Under-19 si Under-17 ale FC Viitorul s-au calificat in finala Ligii Elitelor

Formatiile de pe litoral au castigat si in returul semifinalelor, marcand zece goluri in partidele de astazi.Echipele Under 19 si Under 17 ale FC Viitorul au obtinut astazi calficarea in finala Ligii Elitelor, la capatul meciurilor… [citeste mai departe]