Sunt slabe și sexy cu toate că mănâncă tot ce-și doresc! Felul in care arata conteaza și pentru aceste vedete, insa nu atat de mult incat sa nu se atinga de preparatele lor preferate. Și daca ați afla ce „nenorociri” consuma aceste dive… Chrissy Teigen O știe intregul mapamond ca adora mancarea și ca nu ține regimuri stricte care sa-i limiteze accesul la ceea ce-i place ei mai mult sa manance. Pe paginile ei de social media o vedem adesea infulecand burgeri, felii copioase de tort și sosuri pe care le credeam pe lista neagra a alimentelor care sunt un pericol imens pentru orice silueta. Și totuși… Cartofi prajiți, paine, tocanițe și paste? Cum e posibil… Citeste articolul mai departe pe okmagazine.ro…

Sursa articol: okmagazine.ro

Stiri pe aceeasi tema

