„Sunt sigura ca Dumnezeu…” Mesajul dureros transmis de Antonia Antonia este o femeie de succes, o artista completa, care se bucura și de o familie frumoasa. Impreuna cu Alex Velea, artista are doi baieței frumoși foc, pe care ii expune pe rețelele de socializare cu mare mandrie. Cu toate ca are familia aproape, Antonia se simte incompleta, pentru ca un important membru lipsește. Este vorba de fiica sa cea mare, Maya. Antonia nu rateaza nicio ocazie de a le arata fanilor boacanele pe care le fac cei doi baieți ai sai, Akim și Dominic. Astfel, de foarte multe ori, artista posteaza pe rețelele de socializare diverse fotografii și clipuri video cu cei mici, spre… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Antonia sufera cumplit dupa fiica ei, Maya, care locuiește cu tatral ei in Italia. Artista a postat pe contul de socializare o imagine, in care apare alaturi de cei doi baieți pe care ii are cu Alex Velea. Vedeta a ținut sa precizeze ca fotografia este incompleta. „Aceasta fotografie este incompleta,…

- Antonia este o femeie de succes, o artista completa și o femeie care se bucura și de o familie frumoasa. Impreuna cu Alex Velea, artista are doi baieței frumoși foc, pe care ii expune pe rețelele de socializare cu mare mandrie. Cu toate ca are familia aproape, Antonia se simte incompleta, pentru ca…

- Denise Iacobescu, mama Antoniei, a marturisit cum ar vrea sa-i vada pe nepoții ei, dar și pe alți copii. Denise Iacobescu este mama cantareței Antonia și este recunoscuta și admirata pentru frumusețea ei și pentru felul in care arata și se menține in forma. Denise Iacobescu are o relație foarte apropiata…

- Astazi este ziua uneia dintre cele mai frumoase artiste din Romania! Antonia implinește 29 de ani, iar tatal baieților ei i-a transmis un mesaj emotionant de dragoste pe o retea de socializare. Alex Velea i-a declarat dragostea public, cu ocazia zilei de nastere a artistei, pe pagina sa de Instagram.…

- Antonia si Alex Velea sunt doi dintre cei mai iubiti artisti din Romania. Cei doi au impreuna doi copii. Dominic a venit pe lume in 27 decembrie 2014, in ziua de Sf. Stefan. La aproape doi ani distanta, s-a nascut al doilea copil al cuplului.

- Antonia a plecat in urma cu cateva ore in Italia pentru a fi alaturi de fiica ei, scrie spynews.ro. Imediat cum a ajuns si-a anuntat prietenii de pe retelele de socializare ca este foarte fericita alaturi de Maya. Cunoscuta artista a filmat-o de mai multe ori si a postat imaginile pe retelele de…

- De cand a acceptat provocarea de a face parte dintr-un show despre stil, Alex Velea apare doar cu ochelarii de soare la ochi. Culmea este ca acest outfit nu se datoreaza stilului sau vestimentar, ci dupa cum singur declara, este o forma de respect fața de publicul sau. In momentul in care Alex Velea…

- De cand s-a anuntat logodna Printului Harry cu Meghan Markle, fosta actrita este foarte deschisa in privinta secretelor sale de frumusete si a stilului de viata. Meghan Markle demonstreaza ca are incredere in ea si ca este multumita cu felul in care arata. „De fiecare data cand ii realizez…