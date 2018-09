Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a declarat miercuri, la sediul MAE, ca Romania exercita „fara sincope", de peste doua luni de zile, președinția ”din umbra” a Consiliului UE, președinție pe care o va prelua de la 1 ianuarie 2019.„Contextul in care ne vom afla ridica…

- Daca așa vor sta lucrurile, nu este exclusa rediscutarea unora dintre drepturile cetațenilor europeni din Regat și ale britanicilor care traiesc in țarile Uniunii Europene, informeaza TVR. Guvernul britanic a prezentat astazi un set de sfaturi practice, pentru cazul in care desparțirea de…

- „Cand ai cheltuit sub 40% din ceea ce ai avut alocat in sapte luni de zile, la ce sa te astepti? ” Consilierul guvernamental Darius Valcov a declarat, sambata, referitor la taierea bugetului Administratiei Prezidentiale, ca la rectificarea bugetara nu se acorda fonduri suplimentare „doar pentru ca iti…

- Potrivit unui comunicat de presa, Ministerul Afecerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene, a organizat, miercuri, dezbaterea la nivel de experti intitulata "Brexit, incotro? Perspectivele retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana si implicatiile pentru Romania".Potrivit…

- Presedintia austriaca a Consiliului UE prioritizeaza rolul protector al Uniunii Europene, a declarat, luni, ambasadorul Austriei la Bucuresti, Isabel Rauscher. Ea a participat, alaturi de ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, la conferinta de lansare a presedintiei austriece, la sediul Reprezentantei…

- Romanii din Vestul tarii au fost primii, dupa bucuresteni, care au participat la consultarile cetatenesti initiate cu prilejul preluarii de catre Romania a presedintiei Uniunii Europene.

- Conform unui comunicat transmis miercuri seara de Guvern, reuniunea a contribuit la consolidarea dialogului la nivel inalt in acest format si identificarea modalitatilor de cooperare in regiune. Dancila a subliniat ca, in contextul in care Romania se afla in linie dreapta a pregatirilor pentru…

- Ce se va intampla cu migranții romanii dupa Brexit și ce cred romanii din Marea Britanie despre Brexit. O ruptura fara precedent in istoria UE, cu efecte asupra tuturor imigranților. Am vorbit cu romanii care sunt de ani buni in Londra și ne-au explicat ca nu e raul atat de rau și ca Marea Britanie…