Sunt profund îndurerat că au fost victime “O noua tragedie a zguduit in aceasta seara Romania și sunt profund indurerat ca exploziile de la Crevedia s-au soldat cu victime. Transmit condoleanțe familiilor indurerate și le urez insanatoșire grabnica celor raniți. In acest moment, prioritatea zero este sa le oferim celor afectați tot sprijinul necesar și sa le facilitam accesul la tratament in […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

