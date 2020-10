Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Braila, Catalin Boboc, a declarat vineri, in conferinta de presa, ca autorizarea lucrarilor pentru realizarea drumurilor ce vor face legatura cu Podul suspendat peste Dunare este intarziata de faptul ca, in acest caz, Comisia Europeana a solicitat efectuarea unui "studiu de impact pentru…

- Podul suspendat peste Dunare de la Braila va deveni cel mai rușinos muzeu din istorie, din cauza intarzierilor birocratice in autorizarea lucrarilor pentru drumurile de acces la pod, susține Asociația Pro Infrastructura.Lucrarile impresionante ale podului suspendat peste Dunare de la Braila…

- „Ciolacu si gasca lui sunt vinovati si trebuie sa plateasca pentru subminarea economiei nationale! In primele zile ale noului Parlament voi cere comisie de ancheta parlamentara pentru executia bugetara in perioada 2017-2019. Raportul final merge direct la DNA. In perioada 2017-2019 Romania a fost singura…

- Dupa ce Gabriela Firea a anunțat ca participa la dezbateri electorale doar daca ceilalți participanți iși fac teste covid și antidrog, Traian Basescu spune ca „a alergat indata la laboratoare” și și-a facut analizele solicitate de „impostoarea corupta”, și ca acestea sunt negative. „In aceste conditii…

- Statul Major al Fortelor Navale continua traditia sarbatoririi Zilei Marinei Romane, manifestarile fiind adaptate noilor conditii impuse de contextul pandemiei provocata de noul coronavirus SARS CoV-2. Spre deosebire de anii trecuti, editia din acest an a Zilei Marinei Romane este dedicata implinirii…

