Sunt prea mulți urși PERICULOȘI în pădurile patriei. Ministrul Tanczos Barna îi vrea mai puțini Despre faptul ca tot mai mulți urși iși fac apariția in zone populate de oameni, ministrul mediului Tanczos Barna a explicat, marți seara, la Digi24, ca in ultimii ani nu s-a facut absolut nimic pentru protejarea habitatului precum și pentru crearea unui echilibru in privința creșterii alarmante a numarului de urși. Recentele imagini cu urși care invadeaza partiile de schi din Predeal arata „pericolul” la care oamenii sunt expuși, ministrul apreciind ca relocarea animalelor nu ar insemna decat „mutarea pericolului”. Diana Șoșoaca intra in PSD? Rasturnare de situație pe scena politica Barna mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

