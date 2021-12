Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului, Renate Weber, considera ca nu sunt prea multi bugetari in tara noastra, dar ca acestia sunt inadecvat pusi in anumite pozitii, precizand ca s-ar impune o reforma administrativa ampla in Romania. “As vrea sa fac o afirmatie si o fac cu maxima responsabilitate. Tot aud si din partea…

- Avocatul Poporului prezinta, vineri, rezultatul unei cercetari care prezinta situatia copiilor care au parintii la munca in strainatate. „Este o situatie pe care o consideram grava”, a transmis Renate Weber, care a adaugat ca este vorba de mai mult de 100.000 de copii, dar nimeni nu stie exact cati…

- Marcel Ciolacu: Anumite capitole din PNRR vor fi renegociate cu Comisia Europeana de noul Guvern PSD-PNL Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți seara intr-o emisiune a postului Romania TV, ca aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR), de catre Comisia Europeana, nu inseamna…

- Senatorul PSD Alfred Laurențiu critica eliminarea testarii ca și cale de acces in anumite locuri sau la anumite servicii. El considera ca ”testarea trebuie sa fie una dintre principalele cai de combatere a pandemiei” și o citeaza pe Renate Weber, Avocatul Poporului, care a declarat public ca prin…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, a susținut ca, in urma masurilor impuse de autoritați in contextul pandemiei de coronavirus, certificatul verde nu ar mai exista, romanii devenind unici in Uniunea Europeana prin acest aspect. Avocatul Poporului, dezvaluiri despre certificatul verde. Cum este afectat…

- Renate Weber, Avocatul Poporului, a declarat duminica la Antena 3 ca masura luata de Guvern de a permite accesul la anumite activitați doar persoanelor vaccinate sau trecute prin boala, nu și celor care prezinta test negativ COVID, reprezinta o discriminare și a susținut ca „certificatul verde, practic,…

- Avocatul Poporului anunta, intr-un comunicat, ca cele doua proiecte ale Guvernului, prin care solicita angajatilor din domeniul medical si cel de ingrijire sociala sa prezinte certificatul digital COVID, care atesta vaccinarea impotriva coronavirusului, testarea negativa sau trecerea prin boala, sunt…