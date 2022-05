Stiri pe aceeasi tema

- Rusia comemoreaza luni, 9 mai, capitularea Germaniei naziste in 1945. In aceasta „Zi a Victoriei”, Vladimir Putin se va adresa poporului sau și va vorbi despre invazia militara rusa pe teritoriul Ucrainei, pe care o califica drept o „operațiune speciala”. Va spune ca este un succes pentru armata rusa?…

- Ucraina are nevoie ca tarile NATO sa-i trimita arme ''acum'' pentru a respinge ofensiva rusa, altfel ''va fi prea tarziu'', a declarat joi ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba la o reuniune a Aliantei desfasurata la Bruxelles, transmite AFP. ''Nu ma indoiesc ca Ucraina va avea armele necesare…

- Cristian Tudor Popescu nu crede ca razboiul declanșat de Rusia in Ucraina va mai putea continua și dupa 9 mai, zi in care, in fiecare an, rușii organizeaza parada militara pentru a celebra victoria asupra Germaniei naziste. Acum, „Moscova trebuie sa proclame a doua victorie a Rusiei impotriva nazismului”,…

- Kremlinul ar fi dat un nou termen generalilor sai, cerându-le ca în jur de 7 mai sa încheie totul pentru ca de 9 mai, de Ziua Victoriei împotriva nazismului, marcata cu multa pompa în Rusia, presedintele rus Vladimir Putin sa poata prezenta populatiei un ”rezultat…

- Dupa ce a esuat in incercarea de a obtine victorii rapide la inceputul invaziei asupra Ucrainei, armata rusa face putine progrese in fata unor forte ucrainene inca foarte combative si Moscova cauta in continuare succese militare pe care sa le poata converti in beneficii politice, constata comentatori…

- Razboiul din Ucraina se va termina cel mai tarziu in luna mai, cand Rusia va ramane fara resurse pentru a continua invazia inceputa in 24 februarie, susține Oleksiy Arestovich, consilier al șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters. „Cred ca cel tarziu in luna…

- Intr-un discurs la o intrunire de urgența a Adunarii Generale a Națiunilor Unite, reprezentantul ucrainei l-a asemanat pe președintele rus Vladimir Putin, care a ordonat armatei sale sa invadeze Ucraina , cu „omul din buncar” care a pierit la Berlin in mai 1945. „Toata lumea din aceasta sala și toata…