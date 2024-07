Stiri pe aceeasi tema

- Peste 400 de locuri de munca in județul Dambovița, la incelutul acestei saptamani! Potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca, data de 15 iulie 2024, in județul nostru sunt integistrate un total de 418 posturi vacante. Persoanele calificate, interesate sa ocupe un loc de munca, pot accesa…

- Persoanele calificate, interesate sa ocupe un loc de munca, pot accesa unul dintre cele 362 de posturi vacante aflate astazi in baza de date a AJOFM Dambovița. Dintre acestea menționam: mecanic auto, agent securitate, ajutor bucatar, ambalator manual, agent servicii client, crescator pasari, croitor,…

- Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca pot opta pentru una dintre cele 377 de oferte care se regasesc in aceasta saptamana in baza de date a AJOFM Dambovița. Persoanele calificate in diverse meserii au de ales intre 348 de posturi de mecanic auto, administrator societate comerciala, ambalator…

- Peste 370 de locuri de munca sunt disponibile, in aceasta saptamana, in județul Dambovița.s Mai exact, persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, pot accesa unul dintre cele 377 de locuri de munca aflate, astazi, in baza de date a AJOFM Dambovița. Persoanele calificate pot opta pentru cele 348…

- Vrei sa lucrezi in strainatate? Rețeaua EURES are disponibile in aceasta saptamana sute de locuri de munca. Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Dambovița a anunțat ca prin rețeaua EURES sunt puse la dispoziția persoanelor interesate 158 de posturi disponibile in Spațiul European…

- In baza de date a AJOFM Dambovița sunt inregistrate la aceasta data 380 locuri de munca vacante la angajatori din toate domeniile economice. Persoanele calificate pot opta pentru ocupații precum mecanic auto, ambalator manual, croitor, agent de securitate, crescator pasari, agent vanzari, confecționer…

- La nivelul județului Dambovița sunt disponibile, in aceasta saptamana, aproape 400 de locuri de munca vacante. Mai exact, pentru persoanele aflate in cautarea unui job, angajatorii pun la dispoziție un total de 380 de posturi. Persoanele calificate pot opta pentru ocupații precum: – mecanic auto, ambalator…

- Comunicat de presa In baza de date de astazi a AJOFM Dambovița, sunt 239 de locuri de munca disponibile pentru persoanele calificate in diverse meserii, dintre care menționam: – lacatuș mecanic, macaragiu, femeie de serviciu, electrician intreținere reparații, facturist, conducator auto, operator vanzari…