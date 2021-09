Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel se defineste drept o ”feminista” si afirma ca a evoluat in problema egalitatii intre barbati si femei, catre care considera ca este necesar sa se tinda, relateaza AFP. ”In esenta, (feminismul consta) in principal in a spune ca barbatii si femile sunt egali,…

- Cu trei saptamani iniante de alegerile legislative, Angela Merkel si-a inmultit interventiile in favoarea presedintelui CDU in incercarea de a-i salva pe crestin-democrati de la esec catastrofal. Cancelarul a facut marti un apel impresionant catre alegatorii germani sa sustina un viitor guvern condus…

- Cancelarul german Angela Merkel s-a aruncat din nou în campanie electorala, marti, aducând un sprijin consistent candidatului taberei sale conservatoare, Armin Laschet, în mari framântari cu mai putin de trei saptamâni înaintea unui scrutin indecis, scrie ziarul Courrier…

- Candidatul social-democrat la functia de cancelar în perspectiva alegerilor parlamentare din Germania, Olaf Scholz, a anuntat ca este pregatit sa conduca guvernul într-o coalitie cu Verzii, transmite duminica DPA.Scholz a spus ca niciodata nu a existat ''niciun dubiu''…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, ii va primi saptamana viitoare pe conservatorul Armin Laschet (CDU) si social-democratul Olaf Scholz (SPD), ambii candidati la succesiunea cancelarului german Angela Merkel in cazul in care taberele lor respective vor castiga alegerile legislative din 26 septembrie,…

- „Obiectivul nostru trebuie sa fie cel de a pastra cat mai mult posibil ce am realizat prin schimbarile din Afganistan in ultimii 20 de ani. Acesta este un lucru despre care comunitatea internaționala trebuie sa discute cu talibanii”, a declarat Angela Merkel intr-un discurs in fața parlamentarilor din…

- Tesla a aminat deschiderea gigafabricii pentru sfarsitul anului 2021, dand vina pe piedicile birocratice din Germania. “Asteptam cu nerabdare sa obtinem aprobarea pentru a produce primele masini, poate in octombrie, daca suntem norocosi”, a declarat Musk intr-o vizita la uzina impreuna cu Armin Laschet,…

- „Eu ma uit la Germania. Cancelarul actual, Angela Merkel, care isi va incheia curand mandatul, a fost aleasa presedinte de partid si premier din 2005. Va imaginati in Germania un cancelar sa nu fie si presedinte de partid si sa aib[ performanta? Nu exista!”, a spus Emil Boc.„Robert Sighiartau vorbea…