Stiri pe aceeasi tema

- Fostul fotbalist de la CFR Cluj, Christopher Braun, a vorbit deschis despre perioada petrecuta in in echipa CFR Cluj. Fotbalistul in varsta de 33 de ani, care este acum titular al Rapidului, a recunoscut ca relația cu antrenorul Dan Petrescu a fost tensionata.Christopher Braun a facut parte din…

- Universitatea Craiova se pregatește de debutul in noul sezon al Superligii. Știința o va intalni vineri, de la ora 21.30, pe stadionul „Municipal“ din Sibiu, pe AFC Hermannstadt. Despre acest prim duel din ediția 2024/2025 au vorbit astazi antrenorul Universitații Craiova, Costel Galca, și mijlocașul…

- UTA Arad a ajuns la un acord cu Valentin Costache (25 de ani). Fotbalistul a fost dorit de Mircea Rednic (62 de ani) și va reveni in Superliga dupa ce a evoluat pentru Apollon in ultimul sezon. Costache a mai evoluat in Romania pentru Dinamo, Afumați, CFR Cluj și Rapid. A jucat in Cipru in sezonul trecut,…

- Sepsi a oficializat transferul mijlocașului Mino Sota (29 ani), jucatorul dorit și de Dinamo sau Rapid. Japonezul, aflat in Romania din 2018, s-a desparțit de Hermannstadt dupa trei ani petrecuți la sibieni, iar acum a semnat cu formația covasneana. Mino Sota a semnat cu Sepsi Mino Sota a inceput aventura…

- CFR Cluj a anunțat un nou transfer in aceasta vara. Este vorba despre Andrei Artean (30 de ani), mijlocaș care a evoluat ultima oara la Apollon, formație din Cipru. Artean a evoluat in Romania ultima data pentru Farul Constanța, sub comanda lui Gheorghe Hagi. A fost vandut la Apollon in iarna pentru…

- Sezonul din Superliga s-a incheiat cu derby-ul bucureștean dintre Rapid și FCSB, scor 2-0. Florinel Coman (26 de ani) și Philip Otele (25 de ani) impart titlul de golgeter, cu cate 18 goluri. Au ramas de jucat doar meciurile de baraj. In cel de Conference League se vor infrunta Universitatea Craiova…

- Finanțatorul formației Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, a subliniat faptul ca gruparea din Banie și-a „schimbat“ dușmanul de „moarte“. Acesta a subliniat ca Dinamo a scazut mult in ochii oltenilor dupa „picajul“ din ultimii ani și ca noua rivala de casa este FCSB. „L-am luat pe Dan Nistor de la…

- Dan Petrescu a susținut azi o conferința de presa inainte de meciul cu Rapid (5 mai, ora 21:30) și a vorbit despre motivele pentru care a acceptat sa vina de acum la CFR Cluj. Antrenorul a acceptat sa o preia pe CFR Cluj cu trei meciuri ramase din play-off, deși inițial batuse palma cu Nelu Varga pentru…