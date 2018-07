Sunt motive de ngrijorare privind prețurile caselor și apartamentelor? Vindem, cumpărăm sau mai așteptăm puțin? Bula imobiliara din perioada 2005-2008 in Romania și amploarea corecției care a urmat au lasat cicatrici grele in amintirile oamenilor, așa ca pana și creșterile de prețuri ale locuințelor din ultimii 1-2 ani au trezit temeri ca ne-am afla in pericol. Credem ca exista argumente care sa sugereze ca piața se afla intr-o poziție considerabil mai buna decat acum un deceniu. Mai mult, oferta foarte mare ar putea opri o accelerare semnificativa a prețurilor inca inainte ca aceasta sa inceapa. De altfel, prețurile tranzacționate raportate de Eurostat, nu cele afișate pe site -urile de vinzari imobiliare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

