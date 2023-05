Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni s-au adunat la Belgrad, Serbia, pentru a plange impreuna cu familiile victimelor unui atac dintr-o școala, miercuri seara (3 mai), aprinzand lumanari și depunand flori in fața cladirii unde un baiat i-a impușcat pe colegi, potrivit Reuters. In atacul planificat dinainte, tanarul de 13…

- Autoritațile de la Belgrad, capitala Serbiei, au oferit miercuri dupa-amiaza mai multe detalii privind masacrul comis de elevul de 14 ani la școala generala „Vladislav Ribnikar”. Potrivit poliției, baiatul planuia de o luna atacul și-și facuse o lista cu colegii pe care voia sa-i ucida.Atacul a avut…

- Un elev de 14 ani a comis un adevarat masacru in Serbia, intr-o școala din capitala țarii, Belgrad. Miercuri dimineața, baiatul de 14 ani a impușcat mortal opt elevi și pe unul dintre paznicii din școala. Alte șapte persoane sunt ranite. Autorul crimelor a fost reținut de polițiști. Se pare ca el era…

- Un politist care a intervenit la un accident rutier in care o fetita de 10 ani a murit a transmis un mesaj colegilor, afirmand ca nu mai poate. Omul, tatal a doi copii, s-a vazut in postura parintilor fetitei respective si a precizat ca a plans. ”In fiecare zi mor copii accidentati din vina noastra,…

- Ploile torentiale au provocat alunecari de teren catastrofale in nordul Braziliei. Cel putin opt oameni, inclusiv patru copii, au murit in orasul Manaus. Supravietuitorii sunt cautati de echipele de salvare, printre ruinele acoperite de noroi si apa.

- Șapte persoane, dintre care șase copii, sunt ranite in urma unui atac armat produs in curtea unei școli din Philadelphia, informeaza Mediafax. Victimele au varste cuprinse intre 2 și 17 ani. A fost ranita și o femeie in varsta de 31 de ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Teatrul Eugene Ionesco te invita la spectacolul O istorie foarte simpla, care se va juca duminica, 19 februarie, incepand cu ora 17:30. Mai multe detalii despre spectacol dar și despre costul biletelor vedeți in informația atașata.

- Weekendul acesta voluntarii CERT au salvat zeci de oameni blocați in zapada in județul Cluj. A fost o vreme de coșmar, iar voluntarii au intervenit inclusiv la solicitarea ISU Cluj pentru a da o mana de ajutor celor aflați in dificultate din cauza ninsorii abundente.„Weekendul acesta a fost despre OAMENI.-Oameni…