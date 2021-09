Sunt “ iresponsabilă” pentru că îl confund pe Superman cu Loki? Dupa ce Președintele m-a facut voalat needucata, iacata ca pupilul lui de pripas ma face, mai puțin voalat, iresponsabila. A zis Cițu cel Viteaz ca toți cei care vor sa darame acest guvern supercaliflagelistic, de unde performanța lipsește cu desavarșire, sunt iresponsabili. Adica toți aceia care au platit biletul de deplasare pana in 2024 intr-un accelerat […] The post Sunt “ iresponsabila” pentru ca il confund pe Superman cu Loki? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a comentat, vineri, in Dambovița, imaginile postate de premierul Florin Cițu, in care il intruchipeaza pe Superman: „ Ai aruncat țara in criza, ești amenințat de moțiune de cenzura, sa te postezi in Superman chiar mi se pare o problema mare”, a spus Orban. Ludovic…

