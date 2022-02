Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inceput inceput procedura de suspendare a dreptului de survol deasupra teritoriului sau, precum si a dreptului de aterizare pe teritoriul Romaniei pentru aeronavele care apartin companiilor din Federatia Rusa, este anuntul purtatorului de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. Pot sa prezint…

- Guvernul Romaniei a transmis, oficial, ca nu au fost masurate creșteri ale radioactivitații in aer, dupa ce trupele rusești au preluat controlul asupra centralei dezafectate de la Cernobil, din Ucraina. „Potrivit datelor deținute de autoritațile romane, respectiv de CNCAN, nu exista o inregistrare…

- Romania a avut 15 decese de Covid in ziua de Craciun a anului 2021. Anunțul in acest sens a venit de la Grupul de Comunicare Strategica (GCS) din cadrul Guvernului. Comunicatul GCS a fost transmis in dimineața zilei de 26 decembrie 2021 și a sintetizat situația din ultimele 24 de ore. Potrivit acestui…

- Gheorghe Popescu a primit o funcție in guvern și va fi consilierul premierului Nicolae Ciuca. Anunțul a fost facut chiar de catre marele fotbalist din „generația de aur”, intr-o postare pe Facebook. „Am avut astazi onoarea și placerea de a discuta mai bine de o jumatate de ora cu domnul prim-ministru…

- Germania anunța carantina pentru persoanele nevaccinate, in timp ce liderii politici ai țari continua sa susțina vaccinarea obligatorie pentru a opri raspandirea Covid-19. Potrivit ultimelor reglementari , persoanele care nu sunt vaccinate nu vor putea merge decat in magazinele esențiale – cele alimentare…