Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a declarat joi ca planurile SUA de a vinde Ucrainei drone MQ-1C Gray Eagle care pot fi armate cu rachete Hellfire nu vor schimba parametrii a ceea ce Rusia numeste o operatiune militara speciala, relateaza Reuters. Reuters a relatat miercuri despre intentia administratiei Joe Biden de a vinde…

- Germania isi mentine obiectivul de a deveni independenta de importurile de petrol rusesc pana la finalul anului, a anuntat marti cancelarul Olaf Scholz, adaugand ca optiunile privind modul in care va fi gestionata rafinaria Schwedt inca urmeaza sa fie stabilite, transmite Reuters. Intrebat daca nationalizarea…

- Președintele american Joe Biden a spus ca SUA nu vor trimite in Ucraina sisteme de rachete care pot ajunge pana in Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Presedintele si glumele au revenit, iar mastile faciale au disparut la cina de gala a corespondentilor de la Casa Alba, care a fost reluata sambata seara la Washington, unde Joe Biden a oscilat de la umor la seriozitate, evocand Rusia. „Sunt foarte bucuros sa ma aflu aici in aceasta seara impreuna cu…

- Din cauza razboiului din Ucraina, se poate declanșa, in viitorul apropiat, la nivel planetar, o criza alimentara fara precedent. Rusia și Ucraina sunt doi dintre cei mai mari exportatori de grau din lume, reprezentand aproximativ o treime din vanzarile anuale de grau la nivel mondial. Impreuna, ele…

- Vladimir Putin a acordat un titlu onorific celei de-a 64-a Brigazi de Puscasi Motorizati din cadrul Fortelor terestre ruse, responsabila de atrocitațile din Bucea. Decretul a fost semnat de catre liderul de la Kremlin, pentru „acțiunile exemplare” ale personalului militar. Bucea este acum scena celui…

- Intalnirea dintre presedintele rus Vladimir Putin si cancelarul austriac Karl Nehammer, desfasurata luni in apropiere de Moscova pentru discutarea conflictului din Ucraina, s-a incheiat, a confirmat luni cancelaria austriaca, potrivit agentiilor dpa si APA. Intalnirea a avut loc la resedinta prezidentiala…