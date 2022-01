Sunt în stare politicienii locali să negocieze cu Guvernul mutarea Penitenciarului din Iaşi? Grupul Bahlui.ro a organizat miercuri seara o dezbatere referitoare la posibilitatea relocarii penitenciarului din Iasi, in contextual in care in Consiliul local se cere trecerea unui proiect prin care, dimpotriva, s-ar autoriza extinderea cladirii actuale a institutiei. Discutiile au fost deschise de Pedro das Neves, un expert canadian in probleme de acest gen, care a prezentat o fascinanta descriere a mai multor relocari de penitenciare in lume. A trecut in revista cazuri de puscarii transformate in hoteluri, centre culturale etc in orase mari ale lumii, precum sI difficultatile care apar in… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

