Stiri pe aceeasi tema

- Seful Postului de Inspecție la Frontiera Giurgiulești al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și șase subalterni vor sta 30 de zile in arest la domiciliu, fiind suspectati de fapte de coruptie.

- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Maramureș a inceput controalele oficiale specifice din perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale in scopul prevenirii aparitiei toxiinfectiilor alimentare, urmand a fi intensificate masurile in vederea verificarii conditiilor de…

- Social DSVSA asigura permanența activitații, prin prelungirea programului, in perioada Sarbatorilor Pascale martie 31, 2023 12:22 In perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, prin intermediul structurilor de control de…

- Conducerea Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Vaslui va intensifica actiunile de control in perioada premergatoare sarbatorilor pascale catolice si ortodoxe. Scopul este acela de a evita situatiile care pot pune in pericol sanatatea consumatorilor. Șefa serviciului control…

- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor a inceput controalele oficiale specifice din perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale in scopul prevenirii apariției toxiinfecțiilor alimentare. Vor fi intensificate masurile in vederea verificarii condițiilor de igiena in care sunt produse,…

- Inspectorii sanitari-veterinari au aplicat amenzi in valoare totala de 823.200 de lei unor operatori economici din industria agroalimentara, in urma celor 9.841 de controale desfasurate in luna februarie 2023, la nivel national, inclusiv in municipiul Bucuresti. Potrivit unui comunicat de presa al Autoritatii…

- Control tematic al Garzii Naționale de Mediu privind conformarea agenților economici la obligația de inscriere in baza de date a SGR pana la data de 28 februarie. Controalele vor avea loc in județul Maramureș in perioada 1-31 martie, potrivit anunțului facut de oficialii Garzii de Mediu Maramureș. Sunt…

- In Republica Moldova nu sint inregistrate cazuri de gripa aviara, pe fundalul focarelor grave atestate in mai multe țari ale lumii – a declarat șeful Direcției sanatatea și bunastarea animalelor in cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Vitalie Carauș. Potrivit lui, ANSA implementeaza…