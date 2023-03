Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul-sef Cristi Gheorghe a vorbit despre clanurile din Romania si diferenta fata de cele din Italia. "Gruparile infractionale, sa zicem organizate, noi le clasificam ca grupari structurate. Sunt gruparile de o mai mica anvergura care, teoretic, in acceptiunea legii, se constituie spontan sau doar…

- Un raport realizat de un dezvoltator imobiliar arata ca prețurile din Cluj-Napoca sunt mult mai mari decat ar trebui, ceea ce face piața imobiliara clujeana sa fie una dintre cel mai puțin accesibile din Romania. Studiul arata ca, o analiza de evaluare indica ca proprietațile rezidențiale din Bucuresti…

- Un raport realizat de un dezvoltator imobiliar arata ca prețurile din Cluj-Napoca sunt mult mai mari decat ar trebui, ceea ce face piața imobiliara clujeana sa fie una dintre cel mai puțin accesibile din Romania.Studiul arata ca, o analiza de evaluare indica ca proprietațile rezidențiale din Bucuresti…

- Circa 60% din analiștii romani membri ai Chartered Financial Analyst (CFA) Romania considera ca prețurile proprietaților rezidențiale in orașe vor scadea in urmatoarele 12 luni, iar 80% spun ca prețurile sunt supraevaluate.

- Ieri, pe 9 februarie, a avut loc o zi importanta la summit-ul liderilor UE, prin prezența președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Majoritatea celor aflați la summit și-au exprimat suportul fața de Ucraina, facand și promisiuni de ordin logistico-militar și financiar. In alocuțiunea de la tribuna…

- Viața din Romania a fost data peste cap de inflația care a ajuns și la 16%. Anul acesta va fi o rata mai scazuta, de 8%, dar și așa e mult. Sunt insa state in lume care cunosc creșteri de prețuri anuale in jur de 200% sau chiar mai mult. Rata inflației in Romania ne da inca mari batai de cap, chiar…

- Majoritatea cetațenilor din Romania abia mai țin pasul cu cheltuielile și incearca sa faca fața perioadelor pline de scumpiri. Iata ca pana și strainii au inceput sa ramana fara cuvinte in privința sumelor pe care trebuie sa le plateasca romanii. Un italian a fost revoltat de prețurile gasite și a susținut…

- Și la ceas de sarbatoare, Transilvania este tot pamant romanesc! Kovacs Csaba Tibor a cazut in plasa iredentiștilor și nu a mai studiat documentele din arhivele naționale. E drept ca noaptea este perioada propice viselor dar nu orice vis devine realitate mai ales cand e vorba de un popor multimilenar…