"Sunt doar primii pași" - de ce SUA își trimite submarinele la frontierele Rusiei CHIȘINAU, 2 sept – Sputnik, Nicolai Protopopov. O invizibilitate sporita, arme ofensive și mari oportunitați pentru operațiuni de recunoaștere – Pentagonul a expediat spre frontierele nordice ale Rusiei un submarin nuclear secret USS Seawolf, pentru a urmari itinerarele submarinelor rusești. Experții militari sunt convinși ca aceasta acțiune reprezinta un semnal adresat Moscovei. Despre ce este vorba și care va fi raspunsul Rusiei, aflați in materialul RIA Novosti. Parada “lupului de mare” Parada “lupului de mare” Americanii au anunțat cu surle și trambițe sosirea in Norvegia a USS Seawolf. Imaginile unuia dintre… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

