- Dupa ce luni la rand oamenii din centrele de vaccinare s-au uitat lung dupa persoane interesate de vaccinul anti-Covid-19, de cateva zile acelasi personal este asaltat. Numarul celor care se adreseaza centrului de vaccinare din Slatina aproape se dubleaza de la o zi la alta.

- Cateva zeci de sibieni au stat la coada, miercuri, pentru a primi a treia doza de vaccin anti-COVID-19. Unii dintre ei au fost deranjați de faptul ca sunt nevoiți sa aștepte și aproape o ora pentru a fi vaccinați, in condițiile in care și-au facut programare pe platforma naționala, iar la fața locului…

- Totodata, au fost redeschise și centrele a caror activitate fusese suspendata temporar, dupa ce s-a constatat o ușoara creștere a interesului pentru vaccinare in ultima perioada. Restricțiile impuse de autoritați in cazul localitaților cu o incidența ridicata a cazurilor de Covid-19, dar și creșterea…

- ■ primarul municipiului le cere romascanilor sa se prezinte la cele trei centre de vaccinare ■ DSP intentioneaza reanalizarea programului acestora ■ Primarul municipiului Roman, Leonard Achiriloaei, a inceput conferinta saptaminala de presa, de vineri, 17 septembrie printr-un nou apel adresat romascanilor…

- Aglomeratie, scandaluri si dezordine la centrele de vaccinare anti-COVID din Baku. Un internaut a postat o fotografie si a scris ca peste 400 de persoane au venit sa se imunizeze, iar oamenii au inceput sa se imbulzeasca si chiar s-au luat la bataie.

- Mii de oameni s-au prezentat la centrele de vaccinare anti-Covid din Manila, in speranta ca vor fi vaccinati inainte ca orasul capitala a Filipine sa intre din nou in carantina timp de doua saptamani, transmite Reuters.

- Haosul a acaparat, joi, locații de vaccinare anti-Covid-19 in Manila. Mii de oameni s-au prezentat in speranța ca vor fi vaccinați inainte ca orașul capitala a Filipine sa intre din nou in carantina timp de doua saptamani, transmite Reuters.

- Polonia a anuntat luni ca va consolida securitatea in centrele de vaccinare anti-COVID-19, la o zi dupa ce doua dintre acestea au fost incendiate de militanti anti-vaccin si la o saptamana dupa ce astfel de militanti au provocat violente intr-un alt centru, relateaza AFP. ''Din nefericire,…