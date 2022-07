Sunt cozi lungi la poarta Marii Britanii spre Europa Au aparut cozi lungi la ieșirea rutiera a Marii Britanii de la Dover spre Europa, Franța și Regatul Unit dand vina una pe alta pentru acest lucru. Turiștii și camioanele din Marea Britanie s-au confruntat cu intarzieri in portul Dover sambata (23 iulie) din cauza unor perturbari despre care oficialii au spus ca ar putea fi mai grave decat un blocaj observat vineri (22 iulie), potrivit Reuters. Aceste cozi lungi la poarta Marii Britanii catre Europa s-au format și pentru ca acum este perioada de start a vacanțelor școlare Calatorii care pleaca la inceputul vacanțelor școlare britanice de vara,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de externe din statele membre ale Uniunii Europene discuta luni, la Luxemburg, despre modalitatile de a scoate din Ucraina milioane de tone de cereale blocate din cauza blocadei impuse de Rusia porturilor la Marea Neagra, relateaza Reuters. Ucraina este unul dintre cei mai importanti furnizori…

- Directorul Serviciului Roman de informații (SRI), Eduard Hellvig, a afirmat ca orice tentativa de intoarcere la reglementarile de tipul celor din regimul comunist trebuie respinsa din start.„Aducerea la zi a acestor legi nu este un obiectiv recent, ci unul care a fost ratat in ultimii 30 de ani. Singurele…

- Regina Elisabeta a II-a lanseaza de la balconul oficial al Palatului Buckingham seria de festivitati organizate pentru a marca domnia sa de 70 de ani , o longevitate fara precedent in istoria Marii Britanii, celebrata intr-o perioada de tranzitie pentru monarhia din aceasta tara, informeaza AFP. Fanioane,…

- La Forumul Economic de la Davos, omul de afaceri, George Soros, a cerut lumii sa mobilizeze toate resursele impotriva lui Putin. „Europa pare sa se indrepte in sfarsit in directia buna” cu o integrare mai puternica intre tari in fata agresiunii ruse impotriva Ucrainei. Acum, in Occident „trebuie sa…

- Un simulator de reactor nuclear, oferit de Statele Unite, va fi instalat la Universitatea Politehnica din București. Aceasta inițiativa face parte din Programul FIRST – Foundational Infrastructure for the Responsible Use of Small Modular Reactor Technology (Infrastructura de baza pentru utilizarea responsabila…

- Președintele ucrainean, Volodymyr Zelenski, a declarat ca Ucraina are nevoie de un potențial embargo petrolier din partea Uniunii Europene și de mai mult sprijin militar in domeniul aviației. Intr-un discurs video adresat parlamentului slovac, Zelenskiy le-a spus parlamentarilor ca a ințeles ca Slovacia…

- Majoritatea tinerilor romani sunt optimiști cand vine vorba de viitorul Uniunii Europene. Conform unui comunicat CE, 74% dintre tinerii romani sunt optimiști in ceea ce privește viitorul Uniunii Europene și arata o mai mare deschidere și susținere pentru politicile europene decat alte categorii de varsta.…